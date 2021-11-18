Регионы захотели наделить правом перераспределять квоты для найма мигрантов
Минтруд предложил дать регионам право перераспределять неиспользованные квоты для найма мигрантов между работодателями
Регионы захотели наделить правом перераспределять неиспользованные квоты для найма иностранных работников между работодателями. Такое предложение озвучил Минтруд.
«Согласно проекту приказа, субъекты смогут уменьшить квоту у тех работодателей, кто не обратился за оформлением разрешительных документов в течение шести месяцев, в пользу компаний, которые ощущают потребность в мигрантах. При этом межведомственная комиссия сможет отклонять предложения субъектов в случае исчерпания резерва квот в целом по стране», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сообщение процитировал ТАСС.
В Минтруде отметили, что российские работодатели могут привлекать к труду иностранных работников по квотам. Речь идет о мигрантах, которым нужна виза для пребывания в России. Для них квоты устанавливаются каждый год. Однако решение о приеме на работу такого сотрудника принимают только в том случае, если нельзя найти нужного специалиста внутри страны.
В ведомстве отметили, что уже установили квоту на следующий год. Россия сможет привлечь к работе меньше трудовых мигрантов, чем до ковида — 85% от допандемийного уровня. Проект постановления уже внесли на рассмотрение в правительство.