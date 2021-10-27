Абрамченко сообщила о 50 проектах развития Сибири

Главы регионов Сибирского федерального округа представили проекты по социально-экономическому развитию на совещании с вице-премьером Викторией Абрамченко. Заявки должны рассмотреть до 1 ноября.

«Регионы Сибири представили свыше 50 проектов, которые позволят улучшить качество жизни граждан и экономическую ситуацию в регионах. Основное внимание уделили проектам, которые связаны с развитием новых производств, в том числе по направлениям переработки полезных ископаемых, глубокой переработки древесины, развитию сельского хозяйства, туризма и инфраструктуры. Важно, чтобы все инициативы были увязаны с достижением национальных целей развития, поставленных президентом», — сообщила Абрамченко.

Проекты представили главы таких регионов, как Алтайский и Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Иркутская области, Республики Алтай, Тыва и Хакасия. Алтайский край планирует развивать туризм и сельское хозяйство, построить горнолыжный комплекс и предприятия животноводства.

Красноярский край заявил о проекте «Восток Ойл» и строительстве ЦБК, проектах по глубокой переработке древесины. Предложение по развитию деревообрабатывающей промышленности поступило также от Тывы и Алтая. На Алтае планируют создать промышленный парк, специализирующийся на малоэтажном инновационном домостроении и смежных отраслях. Глава Республики также предложил проект рекреационно-оздоровительного комплекса «Катунь».

Кузбасс предложил план по диверсификации экономики региона на пять лет, а также развивать туристическую инфраструктуру «Шерегеша» и строить новые жилые микрорайоны. О комплексной жилой застройке Омска также было заявлено на совещании, но также губернатор предложил запустить особую экономическую зону «Авангард» и построить омский гидроузел, а также деревоперерабатывающее предприятие Segezha Group (в рамках приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга).

Томск отметился запуском инвестпроекта по глубокой переработке зерна, он ориентирован на увеличение экспортного потенциала региона. А Хакасия предложила развивать Бейский каменноугольный кластер и сельскохозяйственный проект «Сыры Сибири».

Иркутская область хочет построить целлюлозно-картонный комбинат и завод полимеров с производством полиэтилена в объеме более 650 тысяч тонн. Это предприятие дало бы три тысячи рабочих мест.

Новосибирская область планирует строительство перерабатывающих заводов, а также создание кампуса мирового уровня на базе НГУ и реконструкцию аэропорта Толмачево.

На важность экологической стороны проектов указала вице-премьер. Необходимо улучшать экономические показатели с учетом благоприятной и комфортной среды.

«Считаю также, что пристальное внимание регионам сибирского округа следует уделить вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами и другим экологическим проектам. Невозможно не учитывать экологическую обстановку и задачи по экологическому оздоровлению территорий, особенно там, где эти вопросы регулярно звучат от граждан. Можно создать сколько угодно рабочих мест, но если не будет комфортной городской среды и хорошей экологии, отток населения будет продолжаться. Поэтому проекты социально-экономического развития регионов должны быть направлены не только на улучшение экономических показателей, но и на создание благоприятной среды для жизни», — подчеркнула Абрамченко.

Заявки будет рассматривать Минэкономразвития и профильные ведомства, свои предложения по поддержке проектов они должны направить в правительство РФ к 1 ноября. Затем будет утвержден список проектов, который будет реализован в рамках кураторства.