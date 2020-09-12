Регионы России получили 35 млрд рублей на выплаты по безработице

Правительство выделит дополнительные 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице. Глава кабмина Михаил Мишустин подписал сегодня распоряжение.

Такое решение было принято, чтобы деньги дошли до всех нуждающихся, сообщает сайт правительства. На пособия уже потрачено 109,4 миллиарда рублей, то есть 83% от заложенных на эти цели в бюджете средств.

«Распоряжение позволит регулярно и в полном объеме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости на выплату пособий будут направлены дополнительные бюджетные средства», — говорится в заявлении.

Также Мишустин поручил Роструду проследить эффективность потраченных средств. Премьер-министр отметил, что дополнительные средства направлены в первую очередь на регионы, сообщает Национальная служба новостей.

Размер выплат может достигать 12 тысяч рублей, в зависимости от региона и категории получателя.

Ранее Российское правительство приняло решение выплатить в сентябре семьям с детьми по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.