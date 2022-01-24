Регионы России начали приостанавливать плановую медпомощь из-за COVID-19

Некоторые регионы России из-за ухудшения ситуации с коронавирусом приостановили оказание плановой медицинской помощи. Так поступили в Калининградской области, сообщил главврач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий. А в Карелии с 1 февраля временно прекратят и стационарную помощь.

«Планируется остановка плановой амбулаторной помощи и остановка плановой стационарной медицинской помощи, за исключением оказания медицинской помощи плановой по социально значимым заболеваниям, таким как туберкулез, инфекционные заболевания, онкозаболевания», — сообщил Гродницкий.

Уже с 25 января плановая медицинская помощь будет остановлена в крупных городах региона. Это Калининград, Советск, Гусев и Черняховск. На территории других городов помощь будет продолжена, сообщил портал KGD.ru.

После новогодних праздников на территории области стало резко расти количество заразившихся коронавирусом. Только за последние сутки медики выявили 459 случаев COVID-19. Медики считают, что это связано с активным распространением штамма «омикрон». Сейчас в регионе разворачивают новые койки для госпитализированных. Врачи предполагают, что пик заболеваемости в регионе наступит в конце января или начале февраля.

Подобные вести приходят и из Карелии. Там плановую медицинскую помощь в амбулаторном режиме приостановят уже завтра, 25 января. С 1 февраля будет приостановлена также стационарная помощь — это тоже связано с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщили в Минздраве.