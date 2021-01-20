Регионы России до июня получат около 70 миллионов доз вакцины от коронавируса

Около 70 миллионов доз вакцины «Спутник V» получат регионы до июня этого года. Мощности по производству препарата в России позволяют полностью обеспечить потребности российской системы здравоохранения.

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», площадки за рубежом за год могут произвести около 350 миллионов препаратов.

«Министерство и фармкомпании сформировали прогнозный план производства вакцины до середины лета. К этому моменту должны привиться около 68 миллионов россиян», — сказал он.

Ранее Свердловская область и Ханты-Мансийский округ сообщили, что использовали почти всю выделенную им вакцину. Министерство здравоохранения пообещало до конца недели в эти регионы отправить еще 40 тысяч и 20 тысяч доз соответственно, а всего на Урал — около 300 тысяч доз до конца января.

Планируется в России до марта выпустить около 33 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщил 18 января Денис Мантуров, на данный момент в России произведено 6,5 миллиона доз этого препарата.