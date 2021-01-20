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    20 января 2021, 11:08

    Регионы России до июня получат около 70 миллионов доз вакцины от коронавируса

    Екатерина Шамина

    Около 70 миллионов доз вакцины «Спутник V» получат регионы до июня этого года. Мощности по производству препарата в России позволяют полностью обеспечить потребности российской системы здравоохранения.
    Регионы России до июня получат около 70 миллионов доз вакцины от коронавируса

    Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», площадки за рубежом за год могут произвести около 350 миллионов препаратов.

    «Министерство и фармкомпании сформировали прогнозный план производства вакцины до середины лета. К этому моменту должны привиться около 68 миллионов россиян», — сказал он.

    Ранее Свердловская область и Ханты-Мансийский округ сообщили, что использовали почти всю выделенную им вакцину. Министерство здравоохранения пообещало до конца недели в эти регионы отправить еще 40 тысяч и 20 тысяч доз соответственно, а всего на Урал — около 300 тысяч доз до конца января.

    Планируется в России до марта выпустить около 33 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщил 18 января Денис Мантуров, на данный момент в России произведено 6,5 миллиона доз этого препарата.