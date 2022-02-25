Регионы РФ предложили изменить практику решения проблемы бродячих собак

Изменить практику решения проблемы бродячих животных предложили в российских регионах. Самый радикальный из имеющихся вариантов — внести в закон возможность усыпления агрессивных особей. Также звучат идеи ограничить количество животных, проживающих в одном помещении, и ввести штрафы за отказ от питомца. Об этом написали «Известия».

По информации издания, ряд регионов уже направили в Госдуму РФ свои поправки в закон «Об ответственном обращении с животными».

«Часть предложений о расширении полномочий субъектов мы готовы поддержать. Например, дать реальную возможность запрета самовыгула в муниципалитетах, потому что многие нападения осуществляются не безнадзорными животными, а владельческими. Также мы поддерживаем предложение субъектов самостоятельно решать, осуществлять выпуск животных в среду обитания или содержать их в приютах пожизненно, если регион для себя такое решение принимает», — рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он также добавил, что в ряде регионов после стерилизации и прививок пристраивают животных в добрые руки или оставляют на пожизненное содержание в приюте, не возвращая в среду обитания. Например, так делает Москва.

Активное обсуждение этой проблемы вызвано участившимися случаями нападения бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. В 2021 год в Якутии зафиксировано 1944 нападения бездомных собак на людей, в Пермском крае — 3450, в Челябинской области — 9606.

Госдума в настоящее время систематизирует предложения регионов в закон «Об ответственном обращении с животными». Точные сроки их обсуждения и рассмотрения в нижней палате парламента не называют.