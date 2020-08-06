Регионы получат более 6 млрд рублей на ремонт дорог

Правительство России предоставит 14 регионам более шести миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на ремонт и модернизацию дорожной сети, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Обсудим также вопрос о выделении более шести миллиардов рублей на ремонт и модернизацию дорожной сети в 14 регионах. Их мы направляем на опережающее строительство дорог по поручению президента», — привело его слова РИА «Новости».

Мишустин добавил, что на выделенные деньги до конца 2020 года отремонтируют восемь аварийных мостов, а также порядка 300 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Кроме того, специалисты модернизируют городскую уличную сеть. Все работы будут проводить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и государственной программы «Развитие транспортной системы». Все необходимые соглашения с регионами должны быть подписаны в течение месяца.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что до 2022 года в России расширят около 600 километров федеральных трасс. Полосы движения увеличат с двух до четырех. Работы проведут в 23 регионах страны.