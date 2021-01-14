Регионам России выделят деньги на препараты для лечения COVID-19 дома

Российским регионам решили выделить средства на препараты пациентам, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно. Проект документа в правительстве должны разработать до 15 января.

Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«До 15 января разработать проект распоряжения о выделении в 2021 году средств на закупку лекарств для тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно», — уточнили в правительстве.

Уточняется, что разработкой документа займутся специалисты Минздрава и Минфина. Деньги на указанные цели выделят из федерального бюджета.

Для заболевших COVID-19 сейчас создают новые лекарства на основе моноклональных антител. Они способны воздействовать на проникший в организм человека возбудитель.

Со следующего понедельника, 18 января, в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Привиться можно двумя препаратами — разработанным специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутником V» или препаратом «ЭпиВакКорона», который создали в центре «Вектор».