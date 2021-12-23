Регионам разрешили устанавливать тарифы на электроэнергию

Российские регионы смогут самостоятельно устанавливать тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов потребления. Такое право им дало правительство.

Поправки к постановлению правительства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, региональные власти смогут самостоятельно определять минимальный объем потребления электроэнергии, который жители будут получать по льготному тарифу. Также субъекты получат право устанавливать специальные тарифы для определенных групп населения.

По словам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго, нововведения для регионов не приведет к росту тарифов. При этом появится возможность пресекать злоупотребления со стороны потребителей.

«[Тарифы для населения] будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан», — сказали в ФАС «Коммерсанту».

Ввести дифференциацию тарифов по объему потребления попросили бизнесмены и энергетики. Они заявили, что наплыв майнеров создает дополнительную нагрузку на сети. Причем владельцы криптоферм оплачивают электроэнергию по тарифам для населения.