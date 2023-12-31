Общество 31 декабря 2023, 19:06 Регионам предрекли появление своей ипотеки Депутат Аксаков: вопрос с появлением региональной ипотеки проработают в январе Телеканал «360»

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В ближайшее время в регионах может появиться своя ипотека. Над этим вопросом депутаты начнут работать с Центробанком и кабмином в январе, заявил в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это нужно, чтобы ресурсы, выделяемые на федеральном уровне, либо те меры, которые применяет Центробанк, могли распространяться только на эти территории. И такая работа ведется», — отметил он.

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Благодаря таким мерам люди будут оставаться в городах, возводить жилье и обустраиваться. По словам депутата, эту идею смогут реализовать в начале 2024 года. Он подчеркнул, что для этого не потребуется принимать отдельный закон, так как будет достаточно нормативных актов Центробанка или постановления правительства.

Программа семейной ипотеки продолжит действовать во всех регионах России, в отличие от льготной. Ее продлят только там, где низкий спрос на жилищные займы.