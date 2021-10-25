Регионам поручили запретить работу ночных развлекательных мероприятий и ресторанов

Президент Владимир Путин поручил регионам запретить работу развлекательных мероприятий и ресторанов с 23:00 до 06:00. Такое ограничение призвано замедлить распространение коронавируса.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая… введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра», — сказано в перечне поручений по итогам совещания президента с членами правительства, информация появилась на сайте Кремля.

Также глава государства поручил губернаторам запретить проведение развлекательных мероприятий вечером и ночью. Для невакцинированных людей старше 60 лет должна быть введена самоизоляция, тем из них, кто работает, следует перейти на удаленку. Главам субъектов РФ рекомендовано ввести систему QR-кодов для посещения организаций, их перечень установят кабмин и местные власти.

Российский лидер поручил кратно увеличить объем тестирования на коронавируса, а также давать два оплачиваемых выходных дня сотрудникам, которые решили вакцинироваться. Кроме того, он рекомендовал нарастить в регионах темпы вакцинации от гриппа.

С 30 октября по 7 ноября в стране вводится режим нерабочих дней из-за напряженной ситуации с коронавирусом. В некоторых регионах его вводят раньше. В частности, в Пермском крае нерабочие дни начались уже 25 октября.