В случае ухудшения ситуации с коронавирусом руководство регионов должно действовать как власти Москвы — вводить QR-коды на посещение кафе и ресторанов и сворачивать массовые мероприятия. Такую установку дала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, выяснили СМИ.

«На заседании оперштаба обсуждались возобновление авиасообщения с другими странами, вакцинация и другие вопросы. Отдельно Голикова порекомендовала губернаторам в случае необходимости вводить ограничения по примеру Москвы», — приводит Ura.ru слова источника, который был на заседании опершатаба, который возглавляет вице-премьер.

По словам собеседника, региональные власти уже начали изучать московский опыт по борьбе с распространением SARS-CoV-2 этим летом.

В начале июня ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в Москве. Руководители города с 28 июня запретили общепиту пускать непривитых посетителей и людей без антител или отрицательного результата ПЦР-теста на ковид. Также предприятия и организации сферы обслуживания обязали отстранять от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию, и лишать их зарплаты и отпуска.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город сейчас переживает пандемию заново.