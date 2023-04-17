Общество 17 апреля 2023, 12:38 Региональный турнир по танцам на колясках впервые прошел в Новом Уренгое

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Первые региональные соревнования по спортивным танцам на колясках прошли в Новом Уренгое. Об этом сообщил «Ямал медиа».

Данный турнир стал серьезным шагом для региона в развитии особенного вида спорта. Помимо соревновательной программы для участников подготовили мастер-классы, которые провели многократные чемпионы Максим Седаков и Светлана Кукушкина.

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Отмечается, что уже через три недели спортсмены из Нового Уренгоя отправятся на чемпионат России.