17 апреля 2023, 12:38
Региональный турнир по танцам на колясках впервые прошел в Новом Уренгое
Первые региональные соревнования по спортивным танцам на колясках прошли в Новом Уренгое. Об этом сообщил «Ямал медиа».
Данный турнир стал серьезным шагом для региона в развитии особенного вида спорта. Помимо соревновательной программы для участников подготовили мастер-классы, которые провели многократные чемпионы Максим Седаков и Светлана Кукушкина.
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Отмечается, что уже через три недели спортсмены из Нового Уренгоя отправятся на чемпионат России.
Спортсмены
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