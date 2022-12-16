16 декабря 2022, 18:22
Региональный центр экипировки врачей открылся в Калуге
Центр профессиональной экипировки медицинских работников открыли в Калуге, участие в мероприятии принял губернатор региона Владислав Шапша. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
Новый региональный центр открыли на базе компании «Мануфактуры Боско». Благодаря реализации проекта униформу получат порядка 11,5 тысячи медработников области.
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Расцветку и фасоны врачи могут выбирать самостоятельно.
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