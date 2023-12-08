08 декабря 2023, 14:17
Региональный IT-форум «Цифроземье» стартовал в Воронеже
На форуме «Цифроземье», который открылся в Воронеже, свои разработки в области IT-технологий представили компании из Москвы, Петербурга, Новосибирска. Большая часть выставки посвящена импортозамещению, кибербезопасности и «умным» технологиям для городов, написал ОТР.
Идеи разработчиков IT-продуктов касаются не только программного обеспечения, но и функционала, например, офисной техники.
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На мероприятии выступят более 100 спикеров, в том числе и представители российских IT-гигантов.
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