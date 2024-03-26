Общество 26 марта 2024, 10:42 Региональный этап турнира «Умножая таланты» прошел в Капотне

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В Москве в районе Капотня прошел региональный этап интеллектуального турнира «Умножая таланты». Учащимся средних и старших классов предложили решить реальные задачи нефтегазовой отрасли и представить собственные проекты.

Состязания проводят в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть». В образовательном проекте могут принять участие школьники 8-11-х классов.

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«Преимущество данного турнира — это проявить себя именно в инженерных, математических задачах при решении той проблематики, которая стоит в отрасли. То, что является действительно актуальным при работе инженера», — рассказал начальник Центра инженерного моделирования Московского НПЗ Виктор Журавлев.

Участники проекта прошли тренинги от преподавателей ведущих технических вузов и узнали о работе с большими данными, дополненной реальности и робототехнике. Они также прокачали лидерские способности и навыки публичных выступлений. В турнире приняли участие ученики из регионов Сибири, севера России, Санкт-Петербурга и Москвы.

Фото: Сергей Шинов Фото: Сергей Шинов Фото: Сергей Шинов Фото: Сергей Шинов Фото: Сергей Шинов Фото: Сергей Шинов

«Я когда начала участвовать в этом проекте, я, в принципе, окунулась в эту отрасль и узнала, как вообще добывается нефть. Потому что у меня были какие-то поверхностные представления об этом, а здесь мне удалось больше узнать», — рассказала ученица средней школы Арина Хрюпина.

Финал турнира пройдет в апреле в Санкт-Петербурге. Победители и призеры получат до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в партнерские вузы проекта.