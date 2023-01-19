Общество 19 января 2023, 18:47 Региональный этап школьной олимпиады «Робофест-2023» пройдет в эти выходные в Ноябрьске

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В городе Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе проведут региональный этап олимпиады школьников «Робофест-2023». Турнир пройдет на этих выходных в городском центре «Ювента», сообщил сайт «Север-пресс».

В олимпиаде примут участие 19 команд из различных городов округа. Региональный этап подразумевает под собой прохождение двух туров.

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В первом туре школьники будут соревноваться в направлении «Инженерные проекты», а на втором этапе решат олимпиаду по физике.

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