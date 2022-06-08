Региональный этап Большого фестиваля для детей с ОВЗ прошел в Челябинске

Почти 400 человек приняли участие региональном этапе Большого всероссийского фестиваля для детей с ОВЗ прошел в Челябинске. Об этом сообщило издание «Вечерний Челябинск».

По данным ИА Nation News, участники танцевали, пели, рисовали, мастерили поделки, фотографировали, а также создавали роботов. В пресс-службе министерства образования заявили, что правильный подход к детям с особенностям развития помогает им раскрыть таланты.

«Таким детям чрезвычайно важно чувствовать себя нужными, любимыми, самыми лучшими. К счастью, порой появляется возможность продемонстрировать свои таланты и найти новых друзей», — рассказала методист Регионального центра технического творчества по работе с детьми с ОВЗ Елена Андрющенко.