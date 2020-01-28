Региональный бизнес-омбудсмен может стать защитником в суде

«Эта идея родилась, как говорится, „на земле“. Выезжая в регионы в рамках комиссии по контрольно-надзорной деятельности, мы получали подтверждения, что такая мера необходима. Региональные уполномоченные обращали наше внимание, что дополнительные права позволят более эффективно защищать интересы бизнеса», — отметил Кравченко.

Такое изменение станет очередным гарантом соблюдения прав представителей малого и среднего бизнеса.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев поддержал инициативу. Однако он убежден, что для нее необходимо провести ряд других изменений.

«Одним документом этого не сделать. Есть закон об адвокатуре, есть судебно-процессуальный кодекс. Не стоит забывать и о квалификационной комиссии, которая определяет, кто может заниматься защитой в суде, а кто не может. Вопрос сложный, но положительный, и я считаю, что его надо поддержать», — пояснил Арефьев.

Глава «Ассоциации защиты бизнеса» Александр Хуруджи уточнил, что необходимость в подобной инициативе возникла давно.

«Полномочий у региональных омбудсменов сейчас недостаточно. Например, суд формально может не пустить его на заседание, если в зале не хватает мест. Приходится также согласовывать визиты в СИЗО, что может занять и неделю, а это критично, если на обвиняемого идёт давление. Но статус защитника снимет все эти вопросы», — добавил он.