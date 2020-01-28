    28 января 2020, 10:01

    Региональный бизнес-омбудсмен может стать защитником в суде

    Ольга Ситникова

    В Томской областной думе призвали наделить региональных бизнес-омбудсменов статусом защитника уполномоченных по правам предпринимателей. Сейчас над этим предложением работает член Комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    «Эта идея родилась, как говорится, „на земле“. Выезжая в регионы в рамках комиссии по контрольно-надзорной деятельности, мы получали подтверждения, что такая мера необходима. Региональные уполномоченные обращали наше внимание, что дополнительные права позволят более эффективно защищать интересы бизнеса», — отметил Кравченко.

    Такое изменение станет очередным гарантом соблюдения прав представителей малого и среднего бизнеса.

    Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев поддержал инициативу. Однако он убежден, что для нее необходимо провести ряд других изменений.

    «Одним документом этого не сделать. Есть закон об адвокатуре, есть судебно-процессуальный кодекс. Не стоит забывать и о квалификационной комиссии, которая определяет, кто может заниматься защитой в суде, а кто не может. Вопрос сложный, но положительный, и я считаю, что его надо поддержать», — пояснил Арефьев.

    Глава «Ассоциации защиты бизнеса» Александр Хуруджи уточнил, что необходимость в подобной инициативе возникла давно.

    «Полномочий у региональных омбудсменов сейчас недостаточно. Например, суд формально может не пустить его на заседание, если в зале не хватает мест. Приходится также согласовывать визиты в СИЗО, что может занять и неделю, а это критично, если на обвиняемого идёт давление. Но статус защитника снимет все эти вопросы», — добавил он.