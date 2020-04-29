Региональные власти выступили за общественные работы для потерявших зарплату

Политики предложили принять специальную государственную программу. Инициативы регионов направили в рабочую группу палаты, которая совершенствует законодательство для развития экономики и социальной сферы в период пандемии.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подчеркнул, что таким образом планируют поддерживать людей, которые могут быть уволены с текущей работы.

«В эти периоды, когда наступят тяжелые времена, они смогут выполнять определенные виды работ, получая за это заработную плату. С точки сохранения доходов граждан, в целях недопущения роста напряженности на рынке труда, организации труда, а значит сохранения рабочих мест данная мера будет эффективной», — уточнил сенатор.