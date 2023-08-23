Общество 23 августа 2023, 23:41 Региональные торговые сети ограничили наценку на социально-значимые товары Минпромторг: 30 региональных ретейлеров ограничили наценки на товары в 5% РИА «Новости»

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Инициативу по ограничению наценок на социально-значимые товары ограничили около 30 торговых сетей, работающих в 25 регионах России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что наценки торговых сетей сохранятся на уровне не более 5%. В категории социально-значимых товаров внесли молочную продукцию, хлеб, сахар и овощи «борщевого набора», куриные яйца, замороженную рыбу.

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В Минпромторге напомнили, что ранее наценку на уровне не более 5% на важные для населения товары ввели федеральные торговые сети. Решение региональных игроков рынка присоединиться к инициативе показало ответственный и социально-ориентированный подход.

«Система добровольного ограничения наценки на социально значимые товары в конечном итоге выгодна всем участникам рынка, в том числе магазинам», — прокомментировал идею заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Федеральная антимонопольная служба России отметила, что ограничение наценки сделает товары доступнее для жителей. В ведомстве подчеркнули, что возьмут под контроль выполнение ретейлерами взятых на себя обязательств.