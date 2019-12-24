Региональные колонии получили замороженных кур с гелем внутри

Партию замороженной курятины поставили в исправительные колонии семи регионов России. При разморозке оказалось, что тушки птиц накачаны неким гелем. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) изъяла продукцию и отправила мясо на экспертизу.

Курятину доставили для заключенных по госконтракту, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН. Во время приема партии выяснилось, что мясо птицы не соответствует «требованиям нормативно-технической документации».

В ведомстве пояснили, что куры не имели каких-либо дефектов, а гелевое вещество обнаружили после их разморозки и приготовления. Тушки значительно потеряли в объеме и весе.

«Куриное мясо немедленно изъяли из потребления и направили на экспертизу в подведомственные Россельхознадзору организации», — отметили в пресс-бюро.

Полученные результаты исследования отправят в следственные и надзорные органы, где будет принято процессуальное решение. Сейчас ФСИН продолжает проводить проверки качества мяса птицы в регионах и «ведет претензионную работу».