Генпрокуратура инициирует проверки всех шахт в 10 угледобывающих регионах России

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил о необходимости проверок всех шахт в 10 угледобывающих регионах. Об этом он сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном ситуации в Кузбассе, передал «Интерфакс».

«С учетом многочисленности фактов несоблюдения законодательства мной принято решение о проведении масштабных проверок всех шахт в 10 угледобывающих регионах», — заявил Краснов.

Генпрокурор сообщил, что нужны проверки в Коми, Якутии, Туве, Приморье, Хабаровском крае, на Чукотке, в Челябинской, Ростовской, Самарской областях и на Сахалине. Он также заявил, что поручил проверить дипломы и свидетельства контролеров и инженеров в связи с большим количеством нарушений, обусловленных снижением уровня квалификации.

«Будет дана также оценка информации об аффилированности организаций по профессиональной подготовке специалистов», — указал он.

Кроме того, Краснов предложил приостановить в Госдуме рассмотрение закона, предполагающего возможность продления срока эксплуатации технических устройств и сооружений по решению руководства предприятия, которое может быть принято на основании диагностики специалистом, деятельность которого не лицензируется. При этом он заявил о необходимости установить административную ответственность должностных лиц за непринятие мер по устранению нарушений при проверках.

Ранее в Кузбассе в результате аварии на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек.