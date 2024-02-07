Общество 07 февраля 2024, 17:56 «Регион надежно защищен». Калининградские власти — о польских планах захвата Пресс-секретарь Лысков: Балтийский флот надежно защищает Калининградскую область РИА «Новости»

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Калининградская область не является «оккупированной территорией» и надежно защищается Балтийским флотом, так что ее жителям нечего бояться. Так пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков прокомментировал РИА «Новости» слова экс-замминистра национальной обороны Польши Вальдемара Скшипчака о возможном захвате Калининграда.

Лысков посоветовал польскому генералу перечитать учебник истории и убедиться в том, что Калининградская область досталась СССР и впоследствии России в результате мирного договора.

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«Второе: наш регион очень надежно защищен силами Балтийского флота, поэтому жителям нашего региона, уверен, нечего бояться», — добавил пресс-секретарь главы области.

В отличие от соседей, калининградские власти не «бряцают оружием», а развивают субъект, резюмировал собеседник агентства.

Ранее Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае конфликта России с НАТО альянс якобы уничтожит Калининградскую область, и назвал ее «оккупированной». Генерал рассказал также, что Польша уже начала готовить «оборонительные пояса» на случай этого конфликта.