Общество 23 января 2024, 12:00 Реформировать институт легализации документов впервые со времен СССР предложили в России МИД предложил реформировать институт легализации документов Vladimir Baranov/Globallook Press

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Российский МИД предложил реформировать правила легализации отечественных и иностранных документов. Теперь это будет доступно не только в центральном аппарате, но и в территориальных органах внешнеполитического ведомства. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на близкий к комиссии источник.

В скором времени проект закона внесут на рассмотрение в Госдуму. В МИД пояснили, что нынешнее законодательство не содержит общих требований о необходимости легализации зарубежных документов, представляемых в России. В пояснительной записке указали, что подобные меры предусмотрены только разными нормативными актами. На сегодня режим легализации документов работает в отношениях только с 74 иностранными государствами.

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По данным источника, проект закона также содержит некоторые ограничения. В частности, документ исключает возможную легализацию документов консульствами и посольствами в электронном виде. Авторы инициативы пояснили, что МИД не имеет технической возможности по верификации подобных документов.