Рефинансирование льготной ипотеки предложили разрешить в России

В России предложили дать возможность рефинансировать ставку льготной ипотеки для тех граждан, которые взяли кредит до нынешнего снижения. С этой идеей выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, написало РИА «Новости».

По его словам, многие россияне взяли ипотеку по ставке 12%, хотя сейчас она составляет 7%.

«Люди, взявшие кредит по, казалось бы, льготной ставке, сейчас оказались в невыгодной ситуации», — заявил политик.

Аксаков уверен, что россиянам нужно позволить рефинансировать свои кредитные продукты.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о снижении ставки льготной ипотеки до 7%. Эта мера окажет значительную поддержку строительному сектору и поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях.