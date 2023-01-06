Эксклюзив 06 января 2023, 19:30 Референдумы о вхождении в состав России новых регионов назвали самым главным событием 2022 года Корреспондент RT Придыбайло рассказал о реакции жителей Донецка на референдумы

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Реакцией на проведение специальной военной операции и прошедшие референдумы о вхождении в состав России стала неприкрытая радость жителей Донецка. Об этом в интервью Екатерине Малашенко рассказал журналист RT Константин Придыбайло. Полную версию стрима «360» опубликовал на RuTube.

Он подчеркнул, что хотел отправиться в Донецк во время проведения референдумов, но редакция его не отпустила.

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«Референдумы — это то, о чем мы говорили восемь лет. Я был в Донецке и спрашивал про начало спецоперации — может, хуже стало. Там стояли женщины — медсестры. Взрослые уже такие. Они говорят: „Мы счастливы, что хоть что-то начало происходить. Наконец-то мы дошли до того, к чему шли изначально. Мы хотели быть с Россией — и мы вместе. Нас признали, нас взяли“», — рассказал Придыбайло.

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По его словам, собеседницы подчеркнули, что готовы перетерпеть все проблемы, которые продолжаются в их жизни. Но это уже ничто по сравнению с тем, что им пришлось вытерпеть за последние восемь лет.

Журналист подчеркнул, что референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей можно с полной уверенностью назвать главным событием прошлого года.

Референдумы провели с 23 по 27 сентября. Голосования жителей признали состоявшимися, а договоры о воссоединении подписали в Кремле спустя три дня. Документы ратифицировали в Госдуме и Совете Федерации.