Жители разрушенного обстрелами ВСУ поселка Новотошковское проголосовали на референдуме | 360°

Общество 26 сентября 2022, 02:47 Поделиться Telegram

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Viber Жители разрушенного обстрелами ВСУ поселка Новотошковское проголосовали на референдуме В ЛНР на референдуме проголосовали жители разрушенного ВСУ поселка Новотошковское РИА «Новости»

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Избирательная комиссия ЛНР организовала голосование в почти полностью разрушенном поселке Новотошковское, сообщило РИА «Новости».Там сейчас живут 10 человек.

Глава УИК Елена Полякова подчеркнула важность участия в референдуме каждого жителя.

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«Я считаю, что так и нужно, дойти до каждого жителя нашей республики, до каждого жителя нашего города, потому что референдум — это то, чего мы ждали очень долго, и то, от чего зависит судьба каждого жителя нашей республики», — отметила она.

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Жизнь в Новотошковском непростая. Воду приходится привозить из скважин, разогреть ее можно только на открытом огне. В поселке работает мобильная связь, но для зарядки телефонов используется дизельный генератор.

Часть продуктов жители регулярно получают от российских военных, Народной милиции ЛНР, а также властей республики.

В связи с наступающими холодами всем желающим предложили переехать на места временного проживания.

Референдум в ЛНР о присоединении к России продлится до 27 сентября. Явка на конец третьего дня составила 76,09%. По спискам избирателей по республике выдано 1 035 422 бюллетеня.

Избирательные участки открылись и на территории Московской области.Там жители республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области, проживающие в России, смогут принять участие в референдуме. Узнать свой участок можно по телефону 8-800-550-97-44.

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