Пасечник открыл референдум о воссоединении с Россией в ЛНР | 360°

Общество 23 сентября 2022, 09:51 Поделиться Telegram

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Viber Пасечник открыл референдум о воссоединении с Россией в ЛНР Глава ЛНР Пасечник открыл в республике референдум о воссоединении с Россией

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Голосование на референдуме о вхождении в состав России официально началось в 08:00 в Луганской Народной Республике. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. RT опубликовало видео этого события в своем Telegram-канале.

«Сегодня первый день события, к которому мы с вами шли долгие и тяжtлые восемь лет. Нас запугивали, нас пытались утопить в крови, нам отключали свет, воду, газ, нас оставляли без еды и средств к существованию. Нас пытались сломать и поставить на колени. Однако на этот раз украинские фашисты просчитались, потому что Донбасс, как неотъемлемую часть Русского мира, невозможно поставить на колени. И мы с вами доказали это», — заявил Пасечник.

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Глава ЛНР уточнил, что по итогам референдума планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину.

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Референдум продлится до 27 сентября. Избирательные участки открылись 22 сентября. В детсадах, школах и колледжах ради безопасности объявили выходной.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к землякам с напутственной речью. Он заявил, что проведение референдума является исторической вехой.

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