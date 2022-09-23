Началось голосование на референдумах о вхождении ЛНР, ДНР и освобожденных территорий в состав России | 360°

Общество 23 сентября 2022, 03:16 Поделиться Telegram

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Viber Началось голосование на референдумах о вхождении ЛНР, ДНР и освобожденных территорий в состав России Избирательные участки для голосования на референдуме открылись на Камчатке РИА «Новости»

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Референдум по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начался на Камчатке. Избирательные участки работают в пунктах временного размещения беженцев, сообщило РИА «Новости».

«Четыре дня, с 23 по 26 сентября голосование будет идти в пунктах временного размещения, 27 сентября — в помещении для голосования, расположенного в здании Камчатского промышленного техникума», — рассказали в региональной избирательной комиссии.

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Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник 19 сентября получили обращения общественных палат республик. Активисты попросили власти как можно скорей провести референдумы. На следующий день о планах провести голосование о вхождении в состав России заявили в Запорожье и Херсонской области.

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Координацией референдума на территории России занимается Центризбирком. В разных субъектах страны организованы избирательные участки. За прозрачностью голосования следит глава ЦИК Элла Памфилова. У каждого желающего будет возможность выбрать будущее своего региона, отметила она.

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