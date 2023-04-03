Эксклюзив 03 апреля 2023, 22:55 Реестр связанных с ФБК «несистемщиков» предложили создать в России Политолог Ярошенко предложил создать реестр всех, кто связан с Навальным и ФБК РИА «Новости»

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В России необходимо создать реестр людей, связанных с блогером Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)*. Это необходимо для усиления безопасности внутри страны, заявил «360» автор инициативы, политолог Алексей Ярошенко.

Единый цифровой реестр связанных с Навальным людей необходимо выложить в открытый доступ, чтобы любой гражданин мог проверить своего нового знакомого на причастность к экстремистской деятельности, пояснил Ярошенко.

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«Имеет смысл создать в России единый цифровой реестр всех, кто когда-либо участвовал в митингах Навального и был каким-либо образом связан с ФБК*, с прочей разной антисистемной деятельностью и антивластной. И выложить эти данные в открытый доступ, дать ссылки на их аккаунты. Рассказать, когда и что они делали на этих митингах, чтобы любой человек, заводя новые знакомства, мог спокойно верифицировать своего нового знакомого на предмет связи с экстремистами, террористами, ФБК*, с несистемщиками», — заявил Ярошенко.

Политолог считает, что таким образом можно выявить потенциально опасных людей. Реестр можно использовать при организации мероприятий, патриотических акций, это существенно повысит безопасность внутри страны. Для внесенных в реестр «несистемщиков» нужно предусмотреть ограничения для участия в массовых мероприятиях.

«Вот такой единый реестр несистемщиков нужен в стране, чтобы понимать кто террорист, кто связан с экстремистами, и кто пытается мимикрировать, прикидываясь тем, кем он не является», — отметил политолог.

Ярошенко подчеркнул, что если бы террористку пробили по этому реестру, стало бы понятно, что она лишь притворяется патриотом, а сама преследует другие цели.

*Фонд борьбы с коррупцией, ФБК — организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.