Реестр работодателей с «серой» зарплатой создадут в России | 360°

Общество 03 ноября 2022, 08:27 Реестр работодателей с «серой» зарплатой создадут в России РБК: Минтруд России создал законопроект о занятости населения и борьбе с теневым рынком РИА "Новости"

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Минтруд России разработал новую версию закона «О занятости населения». Чиновники предложили изменить правила начисления пособия по безработице, создать реестр работодателей с «серой» зарплатой и другие нововведения, сообщил РБК.

Рабочую версию законопроекта отправили на рассмотрение экспертов, а до конца года вынесут на общественное обсуждение. Минтруда России рассчитывает, что он вступит в силу в 2024 году.

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Обновленный закон запустит несколько новшеств. Например, ныне необязательный индивидуальный план содействия занятости безработного станет его основным документом при поиске работы и начислении пособия. Служба занятости составляет его на основе опросника. Теперь невыполнение плана станет основанием для прекращения выплат.

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Кроме того, индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые после отмены статуса смогут вставать на учет в центры занятости как безработные и получать пособие. Причем сумму рассчитают исходя из среднего размера налоговых отчислений за последний год. Сейчас ИП, став безработными, получают только минимальное пособие, а самозанятые в законе вообще не прописаны.

Минтруд России предложил несколько мер для борьбы с теневой занятостью. Например, вести реестр работодателей, у которых выявили случаи неконвенциональной занятости, причем публиковать его в общем доступе.