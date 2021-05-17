Реестр профессий с падающим спросом у работодателей предложили создать в РФ

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил создать реестр профессий, на которые падает спрос работодателей, а также специальностей, требующих высшего образования и находящихся под угрозой исчезновения, написал сайт RТ со ссылкой на обращение к вице-премьеру правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

По словам Куджа, есть опасность потери рабочих мест большим числом граждан к 2022 году по причине развития технологий и инноваций. Он уверен, что исчезнуть могут и те специальности, на которые сейчас учатся студенты в вузах.

«Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации составить реестр профессий, на которые уменьшается спрос работодателей, а также профессий, требующих вузовского образования и находящихся под угрозой исчезновения в ближайшие 20 лет», — написал в письме ректор РТУ МИРЭА.

Он предложил Минтруду дать указание Центрам ответственности составить прогноз и определить потребность в специалистах на пять, десять и 20 лет вперед. Помимо прочего, Кудж считает необходимым запустить государственную программу переподготовки специалистов и предоставить право людям с включенными в реестр профессиями бесплатно получить второе высшее образование.