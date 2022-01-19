Реестр осужденных за педофилию предложили создать в Госдуме

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать реестр осужденных за педофилию. По его словам, такая мера необходима для того, чтобы после освобождения бывшие осужденные имели не формальный, а фактический запрет на ряд профессий, связанных с работой с детьми. Об этом написало РИА ФАН.

«Да, вышедшие на свободу люди считаются невиновными, но характер совершенных преступлений и последние случаи педофилии показывают: быть уверенным в том, что преступление не повторится, невозможно. Поэтому, чтобы человека не вводить в искушение и обществу быть более уверенным в безопасности детей, этот реестр должен быть. К нему должны обращаться кадровые службы всех детских организаций, чтобы проверить, не проходил ли кандидат на трудоустройство по статье о педофилии», — сказал Милонов.

Депутат подчеркнул конфиденциальность реестра и неразглашение информации посторонним лицам.

Ранее стало известно, что Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов и лиц, совершивших насилие против нескольких несовершеннолетних. Законопроект был принят депутатами единогласно.