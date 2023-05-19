Общество 19 мая 2023, 11:11 Реестр нуждающихся граждан создадут в России в 2023 году Вице-премьер Голикова: в России создадут реестр нуждающихся граждан до конца года РИА «Новости»

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Реестр нуждающихся граждан появится в России в 2023 году. Его работу планируют запустить с начала 2024-го, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России, написал ТАСС.

«Это сложная задача, уже мы как-то переносили срок по реализации этого проекта не потому, что были не готовы, а потому, что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал», — подчеркнула заместитель председателя правительства России.

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Единый реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, собирались создать в 2022 — начале 2023 года. В него планировали включить граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцев, инвалидов. Реестр позволил бы планировать расходы бюджета для каждого льготника и улучшать жилищные условия граждан за счет государства.

Ранее Голикова сообщала, что система ухода за участниками СВО и членами их семей начнет действовать во всей России. Пока в плановом режиме ее запустили в 36 субъектах страны.