Общество 17 марта 2023, 02:25 Маркетплейсы создадут черный список недобросовестных поставщиков «Известия»: маркетплейсы внесут продавцов нелегальной продукции в черный список Unsplash

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Маркетплейсы начнут отправлять продавцов нелегальных товаров в черный список. Реестр недобросовестных поставщиков может заработать в России во втором квартале 2023 года, сообщили «Известия».

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) рассказал, что этот вопрос сейчас обсуждается с платформами, а также его тестируют с «Яндекс.Маркетом».

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Сначала площадки будут фильтровать продавцов с помощью данных системы маркировки. Кодами будут идентифицировать обувь, товары легкой промышленности, духи, шины, фотоаппараты и другое.

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В случае нарушения продавцом правил маркировки, маркетплейс узнает об этом автоматически. После этого предприниматель окажется в черном списке. Суть в том, чтобы заблокировать его на площадках, чтобы он не смог торговать на крупных маркетплейсах.

В ЦРПТ уверены, что в случае реализации такого подхода увеличится число легальных торговцев. Несколько крупных игроков рынка уже заявили о желании присоединиться к инициативе.

Ранее Минцифры России сообщило, что маркетплейс Wildberries не будет выписывать новые штрафы своим сотрудникам за подмену дорогостоящих товаров.