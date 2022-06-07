Реестр инклюзивных компаний предложили создать в России

Специалисты проекта «Открыто для всех» Агентства стратегических инициатив разработали список мер для поддержки инклюзивного бизнеса. Они предложили создать единый государственный реестр таких компаний.

Обсуждение мер поддержки проходило в рамках Форума решения социальных задач, который прошел в Москве. В ближайшее время предложения направят в правительство и Госдуму. Участники встречи выступили за субсидирование фонда зарплаты для работодателей, принимающих на работу людей с инвалидностью. Также они предложили организовать дополнительные выплаты кураторам людей с инвалидностью на рабочих местах и лишать людей с инвалидностью социальных выплат при трудоустройстве.

Среди нефинансовых мер поддержки была инициатива по созданию единого реестра российских инклюзивных компаний. Сформировать его предложили а базе Национального инклюзивного договора (НИД), который подписали уже около 20 российских компаний. Подобные фирмы должны получить официальный статус, поддержку региональных властей, а также привилегии при участии в госзакупках, касающихся сферы инклюзивности.

«Необходимо научить бизнес видеть экономическую выгоду от найма сотрудников с инвалидностью, а также производства товаров и услуг для таких людей», — отметила сооснователь компании Diversity Brand Russia Ольга Бурневская.

Согласно результатам исследования НАФИ, российский бизнес недополучает около 60 миллиардов рублей в год из-за недостаточной адаптированности к нуждам людей с инвалидностью. Эксперты предложили организовать специальные инклюзивные образовательные программы для работников компаний для взаимодействия с людьми с инвалидностью.

«Работа лаборатории инклюзивного бизнеса полностью оправдала ожидания Агентства стратегических инициатив как организатора данной площадки», — подытожила прошедшую сессию замдиректора дивизиона «Качество жизни» АСИ и куратор проекта «Открыто для всех» Майя Федотова.

Она назвала формат лаборатории очень результативным и пообещала структурировать все озвученные предложения.