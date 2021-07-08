Реестр бездомных предложили создать в России

Центр помощи бездомным людям и людям в трудной ситуации «Дом друзей» предложил создать реестр бездомных в России. Зачем это нужно, рассказала «Газете.ru» директор Центра Лана Журкина.

Единый реестр бездомных людей поможет оказывать им более качественную, персонализированную помощь. С его помощью можно будет понять масштаб проблемы в России, поскольку сейчас трудно сказать, сколько людей в стране живут на улице.

«Этот реестр позволит нам классифицировать людей, почему они оказались в состоянии бездомности и насколько они бездомны, потому что у нас есть бездомные, которые имеют свою недвижимость», — сказала Журкина.

Также она пояснила, что в реестр нужно будет включать подробную информацию о каждом бездомном человеке.

«Наличие жилья, наличие социального статуса, возраст, заболевания: у нас большая часть людей оказывается на улице, имея ментальные заболевания, также наличие родственников, наличие приютов и ночлежек в разных регионах. Здесь тонкая грань, когда человек по всем признакам бездомный, но по статусу не бездомный, он просто асоциальный», — рассказала она.