Реестр алкоголиков для лишения водительских прав назвали бесполезной идеей

Депутаты Госдумы предложили создать в России реестр хронических алкоголиков. Выявить болезнь поможет бесплатная диспансеризация. К такой идее парламентарии пришли после пьяного ДТП с участием Михаила Ефремова. Опрошенный «360» юрист не увидел в предложении смысла.

Как пояснил «360» автор инициативы Александр Петров, люди в России постоянно садятся за руль пьяными. Даже ужесточение наказания за это никого не останавливает. Этот реестр позволит определить, кому нельзя выдавать права.

«Мы должны понимать, что если есть заболевания, при которых нельзя выдавать лицензию на право управления транспортным средством, то, в принципе, такой федеральный регистр (хронических алкоголиков — прим. ред.) может быть», — рассказал Петров.

Депутат добавил, что даже если у хронического алкоголика уже есть права, их нужно отбирать, если он попадет в регистр по итогам диспансеризации.

«Он должен пройти лечение, и нарколог должен сказать: „Нет, он больше не хронический алкоголик“. Тогда решением врачебной комиссии ему могут выдать справку (что человек больше не болен — прим. ред.)», — подчеркнул Петров.

Собеседник поделился, что врачи Михаила Ефремова, который устроил пьяное смертельное ДТП, наверняка знали, что ему нельзя садиться за руль.

Похожий реестр уже есть

Автоюрист Лев Воропаев пояснил, что у российских медиков такой реестр сейчас есть: алкоголиков и наркоманов, которые попали в поле зрения врачей, просто не допустят к сдаче экзаменов, пока они не вылечатся. Обычно это занимает несколько лет. ГИБДД уже пыталась получить доступ к этой базе данных, но тогда произошел скандал.

«Был скандал где-то с полгода-год назад по поводу того, что ГИБДД пыталась получить доступ к этим базам граждан, которые стоят на наркологическом учете. Ну и в итоге, естественно, было установлено, что это нарушение прав граждан. То, что касается их здоровья, у нас это охраняется Конституцией», — рассказал «360» Воропаев и заявил, что не видит в создании отдельного реестра никакого смысла.

Тот, кто хочет получить права, в любом случае проходит освидетельствование у нарколога. Врач, если заподозрит алкоголизм, запрашивает соответствующий документ.

Нарколог Константин Поплевченков уверен, что во время диспансеризации медик легко может выявить хронического алкоголика.

«Если у человека развернутый хронический алкоголизм, то специалист это увидит. Как правило, такие пациенты попадают в поле зрения нарколога в любом случае», — отметил Поплевченков.

Он заявил, что хронический алкоголизм сложно выявить на начальных этапах. К врачу, как правило, обращаются родственники алкоголика. Сами больные редко относятся к своему состоянию критически.

Резонансное ДТП с участием пьяного актера Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. За рулем своей машины он на большой скорости врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Ему грозит 12 лет лишения свободы. 9 июня суд отправил заслуженного артиста России под домашний арест на два месяца.