Редкого дельфина за 1,2 млн рублей хотели переправить из России на Украину

Сотрудники Южной оперативной таможни задержали на границе контрабандистов, которые хотели переслать на Украину дельфина по кличке Нептун. Документы на перевозку морского млекопитающего оказались поддельными. Об этом написал «Царьград».

В таможне отметили, что стоимость черноморской афалины оценивается в 1,2 миллиона рублей. При этом она является «стратегически важным ресурсом фауны, находящимся под угрозой исчезновения».

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов фауны). Источник происхождения дельфина в настоящее время устанавливается», — добавили в ведомстве.