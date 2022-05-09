Редкое оптическое явление гало сопровождало парад Победы в Пскове

Редкое оптическое явление гало наблюдали жители Пскова днем, 9 мая, во время парада Победы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он также опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлено явление.

Солнечное гало — это редкое атмосферное явление, обычно его вызывает преломление света в ледяных кристаллах в верхних слоях атмосферы, объяснил Ведерников в своем Telegram-канале. Он отметил, что в народной традиции гало связывали со скорой переменой погоды.

«А еще исследователи говорят, что такое чистое солнечное гало всегда воспринимали как добрый знак, предвестник счастья, добра и изобилия», — отметил губернатор Псковской области.

В Москве 9 мая прошел торжественный парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Парадом по Красной площади прошли 11 тысяч военнослужащих всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, колонны силовых ведомств и Всероссийского казачьего общества, а также участники Всероссийского юнармейского движения. После парада состоялось шествие «Бессмертного полка».