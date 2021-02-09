Редкое явление в небе запечатлел российский пилот

Летчик Роман Бутенко выложил в соцсети фото, на которое попало редкое явление в небе. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Мне повезло наблюдать за ними несколько раз в своей жизни, но особенно в первый это было просто волшебно», — написал пилот.

На снимке запечатлено небо, светящееся в темноте. Отмечается, что подобное явление называют серебристыми облаками. По данным издания, оно возникает перед восходом или закатом на высоте около 75-90 километров.