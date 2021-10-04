Редкий антиквариат и интерактивы. Музей «Ингосстраха» отметил первый юбилей

Музей компании «Ингосстрах» отмечает первый юбилей — 10 лет. В 2011 году в здании бывшего флигеля усадьбы Ржевских-Варгиных появились полисы, книги, фотографии и другие подлинники, рассказывающие об истории страхования в России.

«Это был камерный музей, который на примерах артефактов рассказывал об истории страхования, начиная с ее истоков и заканчивая сегодняшним днем. Но, общаясь с молодым поколением, мы поняли, что не совсем интересны им сухие факты, поэтому для того чтобы зажегся интерес в их глазах, нам пришлось полностью переделать музейную площадку и сделать ее более интерактивной», — рассказала Татьяна Щербакова, директор музея.

Страховые доски, которые хранятся в музее, — сейчас редкий антиквариат. В прошлом их использовали все страхователи. Так в России отмечали дома, застрахованные от пожаров. За подобными экспонатами до сих пор охотятся коллекционеры, а изучить редкие таблички можно на выставке «Ингосстраха».

Создавался музей руками одной женщины. Благодаря Татьяне Щербаковой скромная историческая экспозиция расширилась до интерактивного мультимедийного центра и развивается до сих пор. Теперь история буквально «оживает» на глазах.

За десять лет музей стал местом, где прошлое лаконично сплелось с настоящим. Назначение компании генеральным страховщиком 22 летних Олимпийских игр, возмещение ущерба после гибели самолета ТУ-144, начало страхования космических рисков и другие исторические события здесь ощущаются по-другому.

«Культура страховая — она не очень высока, особенно у молодого поколения. Не все знают, что это такое, и для чего это нужно. Многие выбирают профессию не по зову сердца, а потому что меньше набор. Или еще что-то такое. Поэтому мы понимаем, что мы должны рассказать о работе страховщика. Мы устраиваем встречи после экскурсии с нашими специалистами, которые из первых уст рассказывают, чем интересна эта профессия, какие трудности встречаются», — пояснила Татьяна Щербакова, директор музея.

В музее есть все: современные экспонаты, интерактивы и технологичный дизайн. Заглянуть в него можно в будние дни с 10 до 18 часов.