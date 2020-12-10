Редкие лесные драконы впервые родились в Московском зоопарке

Сразу шесть редких лесных драконов появились на свет в Московском зоопарке. Событие является уникальным, так как хамелеоновый гоноцефал рожал детенышей в неволе всего один раз. Об этом сообщила генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

«Это по-настоящему уникальное событие. Нам известен только один случай, когда удалось добиться размножения лесных драконов в неволе. Дело в том, что эти ящерицы требуют много внимания и ухода. Мы постарались создать для них идеальные условия, и, наконец, впервые мы дождались потомства», — отметила Акулова.

В пресс-службе пояснили, что сотрудники зоопарка долгое время экспериментировали, чтобы подобрать оптимальные условия для размножения ящериц. Сначала пытались использовать инкубаторы, но они не подошли.

«В этот раз решили оставить кладку в террариуме, где живет родительская пара ящериц. И через некоторое время появилось четыре малыша, а потом еще двое», — рассказали в Московском зоопарке.

Хамелеонового гоноцефала назвали лесным драконом из-за необычного внешнего вида. В дикой природе эти ящерицы обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии. В зоопарке их рацион составляют сверчки и витамины.