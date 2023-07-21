Общество 21 июля 2023, 10:02 Редкие белые львята родились в Крыму «Российская газета»: белые львята родились в сафари-парке «Тайган» в Крыму Unsplash

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У пары редких белых львов в крымском сафари-парке «Тайган» появилось потомство. Об этом написала «Российская газета».

Детенышам всего три дня, но они крепкие и крупные, львица вскармливает их своим молоком.

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«Подобных белых львов осталось всего порядка 300 особей. Несомненно, появление потомства стало большой радостью», — рассказал владелец парка Олег Зубков.

По его словам, сейчас белые львы живут исключительно в зоопарках.

Посетители «Тайгана» смогут увидеть малышей уже с августа, они останутся жить в парке.

Белый цвет льва считается крайне редкой мутацией. Принято считать, что впервые его заметили в регионе Тимбавати в Южной Африке еще в 1938 году.

Ранее в террариуме Московского зоопарка вылупился детеныш редкой лучистой черепахи. После рождения его вес составлял всего лишь 29 граммов, а размер панциря — пять сантиметров.