Общество 21 июля 2023, 16:53 Редкие белые львята родились в крымском парке «Тайган»

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В Крыму в парке «Тайган» на свет появились два редких белых львенка. Об этом сообщило ОТР.

Обе новорожденные — самки. В парке их назвали Зита и Гита. Львята только начали открывать глаза. Они находятся под постоянным наблюдением специалистов. Сейчас очень важно, чтобы крохи хорошо питались и прибавили в весе.

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Во всем мире осталось не более 300 белых львов. При этом 20 из них живут в крымском парке.

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