Редкая американская змея задохнулась при попытке проглотить огромную сколопендру — СМИ | 360°

Общество 11 сентября 2022, 01:54 Поделиться Telegram

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Viber Редкая американская змея задохнулась при попытке проглотить огромную сколопендру — СМИ Ecology: в США умерла редкая венценосная каменная змея при попытке проглотить многоножку Unsplash.com

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Причину смерти редкой венценосной каменной змеи, найденной в национальном парке Флориды, выяснили биологи из Института исследований рыбы и дикой природы. Змея умерла, задохнувшись при попытке проглотить огромную ядовитую многоножку, сообщил журнал Ecology.

Существует всего 26 особей неуловимой венценосной каменной змеи Tantilla oolitica. Большую часть жизни рептилии проводят под землей, в скалах и расщелинах. Площадь их обитания сократилась на 98% из-за урбанизации. С 2018 года никто не видел этот вид пресмыкающихся, пишет издание.

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В 2022 году в парке коралловых рифов посетитель обнаружил мертвую змею. Рептилия погибла, пытаясь заглотить огромную сколопендру. Змея имела в длину около 20 сантиметров. Компьютерная томография показала, что трахея рептилии была пережата. Также была обнаружена рана от ядовитых клешней многоножки, но она не стала причиной смерти.

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Охотовед рассказал, как защититься от змеиного укуса. Змеи чувствуют вибрацию почвы, пояснил специалист. В лес нужно ходить в сапогах, приводит слова охотоведа «ФедералПресс».

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