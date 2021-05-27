Редкая рысь попала в фотоловушку Сочинского нацпарка

В Сочинском национальном парке попалась в фотоловушку редкая рысь. Заснять животное в дикой природе сложно из-за его скрытности.

«На Кавказе обитает только один подвид рыси — кавказский, или по-научному Lynx lynx dinniki Satunin. Кошка редкая и невероятно скрытная, поэтому заснять ее даже на фотоловушку очень непросто. Однако специалистам отдела по охране животного мира ФГБУ „Сочинский национальный парк“ все же удалось получить в дикой природе несколько редких кадров с этом скрытным зверем», — сообщили в социальных сетях нацпарка.

Специалисты отметили, что в Краснодарском крае обитает всего 50 особей. Лишь 11 живут на территории Сочинского национального парка. На численность животных, по мнению ученых, повлияли лесозаготовки и ненормированная охота. Также рыси страдают от нападения на них более крупных животных и нехватки корма.

Из-за маленькой численности особей кавказскую рысь занесли в Красную книгу Краснодарского края. По словам специалистов, они предпринимают попытки увеличения популяции этого вида хищных кошек, многие из них удачные.