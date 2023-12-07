Общество 07 декабря 2023, 10:15 Редкая особь китообразных выбросилась на берег в Приморье Биолог Рязанов: в Приморье командорский ремнезуб выбросился на берег РИА «Новости»

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В Приморском крае командорский ремнезуб выбросился на берег, таких случаев до 2023 года в регионе не фиксировали. Об этом РИА «Новости» рассказал специалист по морским млекопитающим, биолог Сергея Рязанов.

По его словам, животное является редчайшим представителем семейства китообразных. Анализы помогут ученых установить истинную причину ее смерти.

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«По результатам вскрытия и морфометрии мы установили, что погибшим животным оказался командорский ремнезуб. В нашей стране этот вид известен только по случаям выброса на Командорские острова, такие случаи до 2023 года больше нигде не фиксировали», — сказал ученый.

Рязанов отметил, что у особи обнаружили несколько морфологических особенностей, которые свойственные еще более редкому японскому ремнезубу.

«У этого зверя нестандартная форма зуба. Обычно у командорских ремнезубов трапециевидная форма зуба, тогда как у обнаруженной особи они ближе к треугольной. Но вероятно, что это вызвано некими патологиями в развитии», — добавил он.

В декабре прошлого года в Махачкале обнаружили около 700 выбросившихся на берег тюленей.