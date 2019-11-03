Редизайн этикетки «Советского шампанского» объяснили расширением клиентуры

Он пояснил, что сейчас во всем винном мире производители делают очень яркие этикетки, которые говорят о будущем напитка, а не о его прошлом.

«Для большинства потребителей шампанское может восприниматься как что-то „старое“, то есть полусладкое и с дрожжевым ароматом», — пояснил он. По его словам, этот напиток был очень популярен в СССР, но сейчас он даже не ассоциируется с новогодним торжеством. Сейчас многие хорошо разбираются в алкоголе и выбирают все на свой вкус

«Думаю, новая этикетка создана, чтобы привлечь нового потребителя, но что касается продаж — сложно сказать», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что идею писать на этикетках шампанского 1937 год раскритиковали, так как в это время начались массовые репрессии.