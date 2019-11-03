  • Редизайн этикетки «Советского шампанского» объяснили расширением клиентуры

    03 ноября 2019, 23:14

    Анатолий Минкин

    Известное с давних пор «Советское шампанское» ждет изменение внешнего оформления бутылки. На этикетке производители поставят число 1937 — год начала производства напитка. Как пояснил в беседе с ИА Nation News сомелье Сергей Попов, новое оформление рассчитано на привлечение новых клиентов.
    Редизайн этикетки «Советского шампанского» объяснили расширением клиентуры

    Он пояснил, что сейчас во всем винном мире производители делают очень яркие этикетки, которые говорят о будущем напитка, а не о его прошлом.

    «Для большинства потребителей шампанское может восприниматься как что-то „старое“, то есть полусладкое и с дрожжевым ароматом», — пояснил он. По его словам, этот напиток был очень популярен в СССР, но сейчас он даже не ассоциируется с новогодним торжеством. Сейчас многие хорошо разбираются в алкоголе и выбирают все на свой вкус

    «Думаю, новая этикетка создана, чтобы привлечь нового потребителя, но что касается продаж — сложно сказать», — отметил эксперт.

    Ранее стало известно, что идею писать на этикетках шампанского 1937 год раскритиковали, так как в это время начались массовые репрессии.